Хедман – первый защитник за 23 года, набравший очки в 8 матчах плей-офф подряд

В третьем матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона».

Защитник «Тампы» Виктор Хедман стал автором победной шайбы.Также швед сделал две голевые передачи. Его признали второй звездой матча. Всего у него стало 11 (1+10) очков в 13 матчах нынешнего плей-офф. Результативная серия Хедмана составляет восемь матчей.

Это первый такой случай для защитника начиная с 1995 года, когда Ларри Мёрфи из «Питтсбург Пингвинз» выдал девятиматчевую результативную серию. Рекордсменом лиги является Эл Макиннис, чья серия в 1989 году составила 17 матчей.