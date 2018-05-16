Кемпе о победе над Россией: Швеция показала, кто лучше играет в равных составах

Нападающий сборной Швеции Адриан Кемпе прокомментировал победу над Россией (3:1) на чемпионате мира 2018 года.
«Моё удаление? Ничего особенного. Мы вдвоём боролись за шайбу, моя клюшка застряла в свитере соперника, из-за этого он упал. Такое случается. Самое главное, что парни сумели отбиться в меньшинстве. Удалений у нас, конечно, было очень много. Из-за этого русские получили шанс попасть в игру. Что касается игры в равных составах, то мы показали, кто был лучше, потому и победили», — цитирует Кемпе HockeyNews.
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