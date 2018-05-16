Хедман — о голе: Кучеров сыграл невероятно, оставалось попасть в пустые ворота

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 1-2) в третьем матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции прокомментировал свой гол, ставший победный в матче.

«Когда ты кормишь Куча и Стэмкоса шайбами, те найдут путь к воротам. Куч сыграл невероятно в эпизоде с моим голом, и мне оставалось забить фактически в пустые ворота. Для меня важно приносить пользу в обоих концах площадки», — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.

Видео гола Хедмана можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Шведский защитник стал автором исторического достижения.