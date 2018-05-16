Экман-Ларссон: Швеция сама усложнила себе жизнь с командой, у которой есть Дацюк

Защитник сборной Швеции Оливер Экман-Ларссон прокомментировал победу над Россией (3:1) на чемпионате мира 2018 года. Шведский игрок акцентировал внимание на старте матча, когда в течение первых пяти минут шведы заработали три малых штрафа и пропустили гол в меньшинстве.

«Думаю, что Швеция сама сама усложнила себе жизнь в самом начале матча. Мы получили много ненужных удалений против сборной России, у которой есть Павел Дацюк и ещё ряд опасных игроков, которые хорошо двигают шайбу. Мы должны быть лучше в дальнейшем, потому что начинается плей-офф», — цитирует Экман-Ларссона HockeyNews.