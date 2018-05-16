Зибанеджад — о голе: не лучший бросок в жизни, но мы разбирали игру Кошечкина

Нападающий сборной Швеции Мика Зибанеджад прокомментировал победу над Россией (3:1) на чемпионате мира 2018 года. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» стал главным героем матча, набрав 2 (1+1) очка.

«У русских хорошая команда — много отличных игроков. Но у нас тоже собралась классная сборная. Каждый хочет внести свой вклад в командный успех, в этот раз была наша очередь. При этом хочу сказать, что вся команда проделала большую работу.

Мой гол? Знаете, это был не лучший бросок в моей жизни, однако шайба зашла в ворота. Я просто постарался нанести резкий бросок, и шайба нашла щёлочку. Мы разбирали его игру (Василия Кошечкина. — Прим. «Чемпионата») перед матчем, так всё и вышло.

Гол Зибанеджада можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

Работа арбитров? Не хочу говорить об этом, но просто хотел бы поинтересоваться у них, довольны ли они сами своей работой», — цитируют Зибанеджада шведские СМИ.