Голкипер «Адмирала» Игорь Бобков обменян в «Авангард»

Голкипер Игорь Бобков продолжит карьеру в «Авангарде», сообщает официальный сайт омского клуба.

Клуб приобрёл права на 27-летнего вратаря у «Адмирала». Ранее стало известно, что игрок продлил контракт с владивостокским клубом на два года. Соответственно соглашение с «Авангардом» рассчитано на такой же срок.

Бобков выступал за «Адмирал» с сезона-2015/16. Голкипер провёл 97 матчей за клуб, в которых одержал 33 победы при коэффициенте надёжности 2,32 и проценте отражённых бросков 92,1 %. Воспитанник магнитогорского «Металлурга» отыграл девять матчей на ноль в лиге.

Бобков является чемпионом мира 2011 года в составе молодёжной сборной России. Хоккеист появился на льду в финальном матче с командой Канады при счёте 0:3. Встреча завершилась победой сборной России со счётом 5:3.