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Как завершатся четвертьфинальные матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею

Как завершатся четвертьфинальные матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 17 мая, в Дании состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Четвертьфинал №1. США (2В) — Чехия (3А), 17:15, Хернинг
Четвертьфинал №2. Россия (2А) — Канада (3B), 17:15, Копенгаген
Четвертьфинал №3. Финляндия (1В) — Швейцария (4А), 21:15, Хернинг
Четвертьфинал №4. Швеция (1А) — Латвия (4В), 21:15, Копенгаген

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершатся четвертьфинальные матчи ЧМ?»

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

Россия – Канада, вы же этого ждали? Кто и с кем сыграет в плей-офф ЧМ
Все пары и расклады на четвертьфиналы.
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