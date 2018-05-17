Как завершатся четвертьфинальные матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею

Сегодня, 17 мая, в Дании состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
Четвертьфинал №1. США (2В) — Чехия (3А), 17:15, Хернинг
Четвертьфинал №2. Россия (2А) — Канада (3B), 17:15, Копенгаген
Четвертьфинал №3. Финляндия (1В) — Швейцария (4А), 21:15, Хернинг
Четвертьфинал №4. Швеция (1А) — Латвия (4В), 21:15, Копенгаген
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