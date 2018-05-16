Кузнецов – 9-й российский игрок в истории, набравший 20 очков в одном плей-офф

В третьем матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона».

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Всего в нынешнем плей-офф на его счету 20 (9+11) очков в 15 матчах. Кузнецов стал девятым российским игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь такой отметки.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Ранее это удавалось Павлу Буре (сезон-1993/94), Алексею Ковалёву (1993/94), Сергею Фёдорову (четырежды – 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98), Валерию Каменскому (дважды – 1995/96, 1996/97), Павлу Дацюку (2007/08), Евгению Малкину (трижды – 2007/08, 2008/09, 2016/17), Александру Овечкину (2008/09), Никите Кучерову (2014/15). Российский рекорд по очкам за один плей-офф принадлежит Малкину (36 в сезоне-2008/09).