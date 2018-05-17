Кого сборной России нужно опасаться в составе Канады помимо Макдэвида?

Сегодня, 17 мая, сборная России по хоккею проведёт свой четвертьфинальный матч на чемпионате мира—2018, соперником будет команда Канады. Игра начнётся в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кого сборной России нужно опасаться в составе Канады помимо Макдэвида?».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

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