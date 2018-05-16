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Кучеров: надо блокировать как можно больше бросков — в «Вашингтоне» есть Овечкин

Кучеров: надо блокировать как можно больше бросков — в «Вашингтоне» есть Овечкин
Хоккей / НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 1-2).

«Просто с другим настроем вышли, не отходили от плана с первой же минуты и действовали по системе. Старались играть просто и ответственно в зоне защиты. Мы знали, в какой ситуации мы находимся, и нам нужен был ответ, я считаю, что мы провели хороший матч с первой до последней минуты.

Палат? Хороший игрок, в принципе они с Миллером играют одинаково. С Палатом я уже играл, взаимопонимание есть. Он хорошо видит площадку, хорошо в зоне защиты играет, ответственный. Нам такие игроки нужны. А что добавил – ну, не знаю, много чего, наверное, добавил.

В плей-офф нужно жертвовать собой и блокировать броски. Мы не хотим бросать Василевского, оставлять его на произвол судьбы. Надо блокировать как можно больше бросков, ведь в «Вашингтоне» собраны мастеровитые игроки, особенно Александр Овечкин. Нужно продолжать играть так, как мы делали сегодня», – сказал Кучеров в эфире канала NHL в YouTube.

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