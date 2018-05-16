«Лада» планирует заключить договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Об этом заявил генеральный менеджер тольяттинского клуба Владимир Кречин в эфире радио «Спорт FM Тольятти».

Напомним, после регулярного чемпионата сезона-2017/18 совет директоров лиги исключил «Ладу» из Континентальной хоккейной лиги. После этого в офис Федерации хоккея России были представлены документы от хоккейного клуба «Лада» из Тольятти на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2018/19. Предыдущим фарм-клубом «Локомотива» была «Рязань».