Стэмкос: у «Тампы» была масса уверенности в Василевском, он сыграл превосходно

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 1-2) в третьем матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции высоко оценил вклад в результат вратаря «молний» Андрея Василевского, отразившего 36 бросков и признанного лучшим игроком матча.

«У нас была масса уверенности в Василевском. Он сыграл превосходно. В начале игры успокоил её. Потом в начале третьего периода, когда ты ведёшь 4:1, и всегда есть тенденция сесть поглубже, у них стали возникать моменты, но он был на месте», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.