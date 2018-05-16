Стал известен тренерский штаб «Лады» и планы клуба по предсезонному сбору

Стал известен тренерский штаб «Лады» и планы клуба по предсезонному сбору. Об этом заявил генеральный менеджер тольяттинского клуба Владимир Кречин в эфире радио «Спорт FM Тольятти».

Новому главному тренеру Анатолию Емелину будет помогать Аркадий Андреев. Тренером вратарей станет Андрей Болсуновский.

Команда выйдет из отпуска 10 июля и через 1,5 недели отправится на сборы в Беларусь. Планируются две контрольные игры в Тольятти с ЦСК ВВС. В середине августа «Лада» примет участие на турнире в Санкт-Петербурге, где также сыграют «СКА-Нева», усть-каменогорское «Торпедо» и чеховская «Звезда».

Кубок «Лады» пройдёт с 29 августа по 2 сентября. Помимо хозяев участниками турнира станут пензенский «Дизель», ХК «Саров» и ЦСК ВВС.

Губернатор Самарской области поставил задачу «Ладе» войти в тройку призёров чемпионата ВХЛ.