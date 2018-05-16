Овечкин: в следующий раз «Вашингтон» должен сыграть иначе — умнее и отчаяннее

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4, 2-1) в третьем матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции рассказал, чего не хватило его команде.

«Не думаю, что они играли в более отчаянный хоккей. Просто они забили свои голы в большинстве, а мы нет. Пять на пять мы сыграли вничью, а ещё мы забили шесть на пять. Мы должны лучше использовать моменты, которые создаём. Во второй половине матча у нас их было немало, но мы не смогли превратить их в голы. Ничего страшного. Мы знаем, что сегодня проиграли, и готовы двигаться дальше.

После того как они повели, мы начали суетиться, пытаться комбинировать в средней зоне. Но мы же знаем, какая игра приносит нам результат. Когда мы действуем умно, когда придерживаемся своего стиля, мы в состоянии контролировать игру. Всё это по-прежнему в наших руках, и в следующий раз мы сыграем иначе.

Мы верим друг в друга. Что мы должны сделать, мы знаем в точности. Никто не говорил, что в этой серии нам будет легко. Разумеется, они не собирались позволить нам дважды подряд выиграть дома и закончить серию. В следующий раз нам просто нужно действовать отчаяннее и умнее», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.