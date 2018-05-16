Утверждён план подготовки «Нефтехимика» к сезону-2018/19, информирует официальный сайт клуба.

«Предсезонка» команды начнётся с углублённого медицинского осмотра, который хоккеисты пройдут 11 и 12 июля. С 13 по 18 июля «Нефтехимик» будет тренироваться в Нижнекамске.

С 19 июля по 2 августа запланированы учебно-тренировочные сборы в финской Иматре. В рамках этих сборов «волки» 29 июля и 2 августа проведут две товарищеские игры соответственно с челябинским» «Трактором» в Паюлахти и «Йокеритом» в Хельсинки.

С 4 по 8 августа команда поработает дома. На этот период запланирована одна товарищеская игра.

В период «предсезонки» «Нефтехимик» примет участие в двух традиционных предсезонных турнирах – с 9 по 12 августа в Астане пройдёт Кубок президента Республики Казахстан и с 25 по 28 августа в Уфе — Кубок Республики Башкортостан.

Между этими турнирами и вплоть до начала чемпионата – 2 сентября — команда будет тренироваться в Нижнекамске.