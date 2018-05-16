«Автомобилист» заключил контракт с голкипером Владимиром Сохатским, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний (КХЛ/ВХЛ) характер и рассчитано на один сезон.

Примечательно, что Сохатский в минувшем сезоне выступал как раз за клуб из Екатеринбурга, в начале мая «Автомобилист» сообщил об уходе вратаря.

В прошлом сезоне 28-летний голкипер выиграл 4 матча из 12 в регулярном сезоне, отражая 91,3% бросков и пропуская 2,52 шайбы за игру. В плей-офф сыграл только 1 матч и потерпел поражение при проценте отражённых бросков 92,0.