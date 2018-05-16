Нападающий ЦСКА Кирилл Петров обменян в «Авангард», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб получает права на шведского нападающего Филипа Карлссона.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий забросил 9 шайб и сделал 18 результативных передач в 45 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Кирилл набрал 10 (4+6) очков в 20 матчах. Общий показатель полезности составил «+19».

За карьеру в лиге Петров также выступал за «Ак Барс» и «Югру». В общей сложности он сыграл 484 матча, забросил 108 шайб и сделал 114 голевых передач при полезности «+67».

Карлсон был выбран омским клубом на драфте КХЛ-2013. 22-летний форвард в это межсезонье сменил «Рёгле» на «Линчёпинг».