Нильссон — о России: один форвард круче другого, Дацюк — один из лучших в мире

Голкипер сборной Швеции Андерс Нильссон прокомментировал победу над Россией (3:1) на чемпионате мира 2018 года.

«Было интересно сыграть против крутой команды. Форварды – один круче другого. Много меньшинства. Было сложно, но я показал себя. Всегда есть конечно, что улучшить, нет пределов для совершенства. Еще по Казани помню, что КХЛ – отличная лига, там много крутых и талантливых игроков, которые знают, что нужно делать с шайбой. Задача вратаря – сохранять спокойствие и не покупаться на трюки. У нас изменились тройки, новые игроки в составе появились, играть было немного сложнее, но мы собрались и смогли одержать победу, взять три очка.

Кто лучший у них? Конечно Дацюк. Он очень крут! Один из лучших в мире. Интересно играет, креативно, пас, бросок, вбрасывания. Он ключевой игрок для России», — цитирует Нильссона «Спорт Бизнес Online».