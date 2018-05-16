«Лада» изменила структуру руководства и может вернуть старый логотип

Министерство спорта Самарской области объявило об изменениях в структуре тольяттинского клуба.



С нового сезона будут упразднены должности президента и вице-президента. Вместо них управлять клубом будет генеральный директор (на данный момент должность исполняющего обязанности занимает Виктор Резников) и спортивный директор. На эту позицию, как уже сообщалось, назначен Владимир Кречин.



Кроме того, «Лада» приняла во внимание позицию болельщиков по поводу возможного возвращения старого логотипа клуба. Этот вопрос будет вынесен на дополнительное общественное обсуждение, по итогам которого будет принято окончательное решение, сообщается в пресс-релизе министерства спорта Самарской области.

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