Россия — Канада: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 17:15

Сегодня, 17 мая, в Копенгагене, на стадионе «Роял-Арена», в рамках чемпионата мира — 2018 состоится четвертьфинальный матч сборных России и Канады. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия— Канада.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В других четвертьфиналх сразятся команды Чехии и США, Швеции и Латвии, Финляндии и Швейцарии.

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