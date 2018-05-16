Кудашов: России надо улучшить большинство и реализацию перед матчем с Канадой

Тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал, на какие аспекты необходимо обратить внимание в преддверии матча с командой Канады на чемпионате мира 2018 года по хоккею. Встреча состоится завтра, 17 мая, и начнётся в 17:15 мск.

«Слабые стороны канадцев? Не хочу сейчас вдаваться в тактические моменты. Естественно, Канада обладает сильными исполнителями, не любит обороняться и контратаки. Особое внимание к Макдэвиду? Естественно. Но не только к нему, но и к другим лидерам. Группы у нас с соперником были равные, мы тоже хорошо подготовились. Игра в большинстве и реализация моментов — это то, что нужно улучшить сборной России перед игрой с Канадой. Проблему вторых периодов тоже разберём и постараемся исправить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.