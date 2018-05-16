Кто из защитников России способен сдержать тройку Макдэвида в матче с Канадой?

Завтра, 17 мая, сборная России проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира. Соперником будет сборная Канады, начало встречи запланировано на 17:15 мск.

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Одним из ключевых аспектов встречи может стать игра ведущего звена канадской команды во главе с Коннором Макдэвидом. Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» на нынешнем мировом первенстве занимает четвёртую позицию в списке бомбардиров с 13 (5+8) очками в 7 матчах. У его партнёра по звену Райана Ньюджента-Хопкинса — 7 (4+3) баллов в 7 встречах. Ещё один форвард ведущего сочетания канадцев, Брэйден Шенн, имеет в своём активе 4 (2+2) очка в 7 матчах.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто из защитников сборной России способен сдержать тройку Макдэвида в матче с Канадой?».

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