Макдэвид: у сборной России выделяется Дацюк. Павел — настоящая легенда

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид поделился мнением о составе сборной России перед предстоящим матчем 1/4 финала чемпионата мира по хоккею—2018. Встреча состоится завтра, 17 мая, начало запланировано на 17:15 мск.



«У сборной России выделяется Павел Дацюк. Он — настоящая легенда. Также у них есть много молодых и очень талантливых ребят. В России постоянно появляются крутые хоккеисты. Порой случается, что ты кого-то не знаешь, но играешь против него и, он заставляет тебя запомнить его имя», — передаёт слова Макдэвида корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Мы проиграли чемпионам. С Канадой будет проще Сборная Швеция выиграет золото, а Россия способна пройти канадцев.