Ягр останется в «Кладно» на сезон-2018/19, он станет 30-м в карьере Яромира

46-летний нападающий Яромир Ягр заявил, что готов отыграть ещё один сезон в профессиональном хоккее, который станет для него 30-м по счету.



«Я намерен вернуться к роли игрока и свой юбилейный сезон проведу в «Кладно». Мы постараемся быть ещё лучше в предстоящем году и сделаем всё возможное, чтобы подняться на дивизион выше», — приводит слова Ягра ESPN.

46-летний форвард является совладельцем «Кладно», который играет во второй чешской лиге. Ягр начинал сезон-2017/18 в клубе НХЛ «Калгари Флэймз», но покинул команду после 22 матчей, в которых он отметился 7 (1+6) очками. После этого он отправился в «Кладно», где из-за различных травм провёл только 15 матчей, отметившись четырьмя (0+4) очками.