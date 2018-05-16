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Михаил Варнаков покинул московское «Динамо»

Михаил Варнаков покинул московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Состоялся совет директоров московского «Динамо», по результатам которого было объявлено о ряде хоккеистов, которые покинут клуб.

Одобрено расторжение контрактов с Андреем Кутейкиным, Мартиньшем Карсумсом и Яковом Рыловым, не будут продлены соглашения с Алексеем Терещенко, Игорем Игнатушкиным, Дмитрием Казионовым, Алексеем Сопиным, Максимом Соловьёвым, Евгением Артюхиным, Никитой Комаровым и Михаилом Варнаковым, сообщается на официальном сайте «Динамо».

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Московское «Динамо» расторгло контракты с Карсумсом, Рыловым и Кутейкиным
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