Михаил Варнаков покинул московское «Динамо»

Состоялся совет директоров московского «Динамо», по результатам которого было объявлено о ряде хоккеистов, которые покинут клуб.



Одобрено расторжение контрактов с Андреем Кутейкиным, Мартиньшем Карсумсом и Яковом Рыловым, не будут продлены соглашения с Алексеем Терещенко, Игорем Игнатушкиным, Дмитрием Казионовым, Алексеем Сопиным, Максимом Соловьёвым, Евгением Артюхиным, Никитой Комаровым и Михаилом Варнаковым, сообщается на официальном сайте «Динамо».

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