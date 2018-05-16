Московское «Динамо» подтвердило подписание Патрика Закриссона на два сезона

Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Патриком Закриссоном, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение заключено на два сезона.
В минувшем сезоне 31-летний форвард выступал за «Сибирь». В 56 матчах регулярного сезона он забросил 13 шайб и сделал 29 результативных передач при показателе полезности «+4».
За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал за «Атлант» и пражский «Лев». В общей сложности на его счету 99 (34+65) очков в 198 матчах.
В составе сборной Швеции Закриссон принимал участие в Олимпийских играх 2018 года, где в 4 матчах забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи.
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