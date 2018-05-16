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Московское «Динамо» официально объявило о подписании защитника Микки Койвисто

Московское «Динамо» официально объявило о подписании защитника Микки Койвисто
Хоккей / КХЛ

Защитник финского клуба «Кярпят» Миика Койвисто пополнил состав московского «Динамо». Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее об этом трансфере сообщал «Чемпионат».

27-летний хоккеист ранее выступал только на родине. В 55 матчах в этом сезоне он набрал 39 (10+29) очков при показателе полезности «+26». В составе сборной Финляндии Койвисто принял участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где его команда проиграла в четвертьфинале. Койвисто в пяти матчах сделал одну передачу при показателе полезности «-1».

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