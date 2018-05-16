Экс-хоккеист сборной Швеции задержан по подозрению в изнасилованиях

Известный шведский хоккеист, чьё имя не называется из-за нюансов следствия, был задержан во вторник вечером.

Сообщается, что игрок помещён под стражу по подозрению в изнасиловании близкой знакомой. Также предполагается, что случаи насилия были неоднократными. Хоккеист, чьё имя не раскрывается, выступал за сборную Швеции, а также несколько лет провёл за границей. Издание Aftonbladet называет его одним из самых известных игроков в истории шведского хоккея.

Хоккеист помещён под арест, в ближайшие дни станут ясны детали преступления и начавшегося следствия.