Экхольм: на матче с Россией был мой полуторамесячный сын. Невероятное ощущение

Нападающий сборной Швеции Маттиас Экхольм сообщил, что матч с командой России (3:1) на чемпионате мира по хоккею 2018 года стал для него особенным, потому что на трибунах присутствовал его маленький сын.

«Моему сыну Уильяму семь недель, он впервые побывал на хоккейном матче. Это невероятное ощущение, когда во время игры знаешь, что где-то рядом присутствует твой ребёнок. К тому же Уильям у нас первый в семье, морально это ещё больше будоражит. А то, что мы выиграли матч у сборной России, — дополнительное удовольствие. Моего гола он не увидел. Примерно через пять минут после начала матча он утомился, и мама его унесла. Посмотрим, как он будет реагировать дальше. Может, Уильям побывает ещё на парочке матчей здесь», — цитирует Экхольма Aftonbladet.

Сборная Швеции проведёт матча четвертьфинала чемпионата мира завтра, 17 мая. Соперником станет команда Латвии, начало встречи запланировано на 21:15 мск.