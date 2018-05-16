Московское «Динамо» подтвердило переход Микса Индрашиса

Нападающий Микс Индрашис перешёл из рижского «Динамо» в московское, информирует официальный сайт бело-голубых. 27-летний хоккеист подписал соглашение сроком на два сезона. Ранее об этом трансфере сообщал «Чемпионат».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Индрашис принял участие в 56 встречах в составе рижского «Динамо», записав в свой актив 42 (21+21) результативных балла при показателе полезности «-2» и 24 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на льду около 20 минут за встречу.