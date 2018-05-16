Барулин: Капризов на ЧМ-2018 показывает состоятельность, он уже зрелый игрок

Голкипер ХК «Сочи» Константин Барулин рассказал о впечатлениях от игры сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года.



«Слежу за чемпионатом мира, стараюсь смотреть матчи. Во вторник смотрели игру сборной России со шведами, болели за наших. Очень жаль, что наши проиграли. Повели в счёте, но не смогли развить свою игру. Наверное, в очередной раз доказывает и показывает свою состоятельность Капризов, он уже зрелый игрок. И мне очень импонирует игра Гусева, он молодец, очень сильно добавил. У нас молодая, амбициозная сборная. Илья Петрович Воробьёв — очень приличный тренер, желаю ему удачи. Россия против Канады — это противостояние всех времён и всех болельщиков, которые следят за хоккеем. Будет интересный матч, желаю нашим удачи!» — приводит слова Барулина официальный сайт «леопардов».

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