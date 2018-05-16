Экс-голкипер «Ак Барса» Петри Веханен вошёл в тренерский штаб финского «Лукко»

Бывший голкипер казанского «Ак Барса» Петри Веханен решил начать тренерскую карьеру. Вратарь пополнил тренерский штаб родного «Лукко».

«Идея стать тренером созрела относительно недавно. С тренерским штабом «Лукко» мы одинаково смотрим на игру, поэтому для меня это был очевидный вариант. Осознаю, что тренерская деятельность требует постоянной занятости и преданности», — цитирует Веханена Iltalehti.

Вратарь начал карьеру в 1996 году в составе «Лукко». В сезоне-2006/07 он играл за «Нефтехимик», а с 2009 по 2012 год выступал за «Ак Барс», став в 2010-м обладателем Кубка Гагарина. Петри решил завершить карьеру по окончании сезона-2017/18, в котором он выступал за немецкий «Айсберен Берлин» и завоевал серебряные медали чемпионата Германии.