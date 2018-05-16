Ленгле: без понятия, продолжу ли карьеру в сборной Беларуси. Контракта нет

Нападающий сборной Беларуси Шарль Ленгле рассказал, как воспринял увольнение соотечественника Дэйва Льюиса в ходе ЧМ-2018.

«Был ли я шокирован? Конечно! Не помню ни одного случая, чтобы тренера увольняли прямо в ходе турнира. Но это не мое решение. Федерация посчитала, что команде нужны изменения. Сложно это прокомментировать, ведь я всего лишь игрок. Сергей Пушков, на мой взгляд, хорошо выполнил свою работу.

Продолжу ли карьеру в национальной сборной? Без понятия. У меня нет контракта на следующий сезон, нужно заняться поисками команды. К тому же я давно не виделся с семьёй. В общем, по сборной пока никакого решения.



Всё-таки квалификация в Минске разочаровала сильнее, чем этот ЧМ. Все были подавлены после того турнира. Олимпиада проходит раз в четыре года, а чемпионат мира — каждый сезон», — цитирует игрока Sport.tut.by.