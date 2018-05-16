Хеллебайк: играть в серии с Флёри в роли оппонента — громадный опыт

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк поделился мыслями о ходе финальной серии Западной конференции с «Вегасом» (1-1).



«Ожидания от матча в Лас-Вегасе? Это будет круто. Нас ждёт напряжённая игра, которая пройдёт по принципу «всё или ничего». Всё будет стоять на кону. Мы только мечтали о том, чтобы сыграть в таких матчах.



Что я думаю о Флёри? Он отличный голкипер. Я в юности смотрел многие его матчи, когда занимался хоккеем. Для меня это громадный опыт — выступать в такой серии, против Флёри. Хотя не буду уделять много внимания конкретно его игре. Мне нужно думать о нюансах своего хоккея и самому выступить достойно», — цитирует Хеллебайка официальный сайт НХЛ.

Бальзам на канадские раны. Скандальный гол помог «Виннипегу» выиграть «Реактивщики» разгадали секрет «Голден Найтс» — в ворота «Вегаса» надо было забивать коньком.