Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 17 мая: матчи четвертьфинальной стадии

Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 17 мая: матчи четвертьфинальной стадии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 17 мая, в Дании состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею. В Хернинге встретятся сборные США и Чехии, а также Финляндии и Швейцарии. В Копенгагене померятся силами сборные России и Канады, а также Швеции и Латвии Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Четвертьфинал №1. США (2В) — Чехия (3А), 17:15, Хернинг

ЧМ-2018
17 мая 2018, четверг. 17:15 МСК
США
Чехия

Четвертьфинал №2. Россия (2А) — Канада (3B), 17:15, Копенгаген

ЧМ-2018
17 мая 2018, четверг. 17:15 МСК
Россия
Канада

Четвертьфинал №3. Финляндия (1В) — Швейцария (4А), 21:15, Хернинг

ЧМ-2018
17 мая 2018, четверг. 21:15 МСК
Финляндия
Швейцария

Четвертьфинал №4. Швеция (1А) — Латвия (4В), 21:15, Копенгаген

ЧМ-2018
17 мая 2018, четверг. 21:15 МСК
Швеция
Латвия
Россия – Канада, вы же этого ждали? Кто и с кем сыграет в плей-офф ЧМ
Все пары и расклады на четвертьфиналы.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент