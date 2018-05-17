НХЛ назвала трёх главных звезд игрового дня

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд, информирует официальный сайт лиги.

Второй звездой стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отразивший 33 броска в матче с «Виннипег Джетс» (4:2, 2-1 в серии).

Второй звездой признан нападающий «Голден Найтс» Джонатан Маршессо, оформивший дубль в игре с «Виннипегом» (4:2, 2-1 в серии).

Замкнул тройку лучших форвард «Вегаса» Джеймс Нил, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.