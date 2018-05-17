Флёри вышел на 10-е место в истории по матчам в Кубке Стэнли среди вратарей

В третьем финальном матче Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на своей площадке принимал «Виннипег Джетс» и победил 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вегаса».

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 33 броска из 35. Эта игра стала 128-й в карьере канадского вратаря в Кубке Стэнли. Он вышел на 10-е место в истории по этому показателю среди голкиперов, сравнявшись с Хенриком Лундквистом. Рекорд принадлежит Патрику Руа (247), в топ-3 также входят Мартин Бродо (205) и Эд Бельфор (161). Следующей целью для Флёри является результат Криса Осгуда — 129 матчей (девятое место в истории лиги).