В НХЛ определены номинанты на приз лучшему генеральному менеджеру

Национальная хоккейная лига представила имена номинантов на приз лучшему генеральному менеджеру, информирует официальный сайт лиги. В этот список вошли Кевин Чевелдэйофф («Виннипег Джетс»), Джордж Макфи («Вегас Голден Найтс») и Стив Айзерман («Тампа-Бэй Лайтнинг). Победитель будет назван 20 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Hard Rock Hotel & Casino в Лас-Вегасе.

«Джетс провели лучший регулярный сезон в клубной истории и впервые дошли до финала Западной конференции. Чевелдэйофф был нанят на должность 8 июня 2011 года — вскоре после того, как «Атланта Трэшерз» переехала в Виннипег. Он сохранил ключевых игроков (защитников Дастина Бафлина и Тоби Энстрема, нападающих Брайана Литтла и Блэйка Уилера) и задрафтовал 11 из 24 игроков, игравших за «Джетс» в плей-офф этого года. Среди них форварды Марк Шайфли (2011), Николай Элерс (2014), Кайл Коннор (2015) и Патрик Лайне (2016), а также защитники Джейкоб Труба (2012) и Джош Моррисси (2013). Чевелдэйофф впервые вошёл в число финалистов.

«Голден Найтс» стали первым созданным с нуля дебютантом из четырёх профессиональных лиг Северной Америки, начавшим существование с победы в дивизионе. Макфи во второй раз стал финалистом. Впервые это произошло по итогам сезона-2009/10, когда его «Вашингтон Кэпиталз» выиграл Президентский кубок.

«Лайтнинг» установили клубные рекорды по победам (54) и очкам (113) на пути к первой победе в дивизионе с 2004 года, а также к третьему за четыре года выходу в финал Восточной конференции. Айзерман стал финалистом в третий раз. По итогам сезона-2014-15 он стал обладателем приза, а по итогам чемпионата-2010/11 стал вторым в голосовании.