Стали известны сочетания звеньев на тренировке России перед игрой с Канадой

Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на утренней раскатке перед матчем с Канадой, информирует корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Сегодня, 17 мая, сборная России по хоккею проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира–2018. Игра начнётся в 17:15 мск.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.
«Красные»: Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;
«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
«Синие»: Яковлев — Береглазов, Барабанов — Каблуков — Дадонов;
«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Сошников— Андронов— Михеев, Шалунов.
История личных встреч сборных России и Канады на чемпионатах мира по хоккею