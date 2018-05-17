Стали известны сочетания звеньев на тренировке России перед игрой с Канадой

Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на утренней раскатке перед матчем с Канадой, информирует корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Сегодня, 17 мая, сборная России по хоккею проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира–2018. Игра начнётся в 17:15 мск.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.

«Красные»: Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;

«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

«Синие»: Яковлев — Береглазов, Барабанов — Каблуков — Дадонов;

«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Сошников— Андронов— Михеев, Шалунов.