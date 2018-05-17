Нил — о своём голе: это был ключевой момент матча, он забрал энергию у «Джетс»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил прокомментировал победу над «Виннипег Джетс» (4:2, 2-1) в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции. Канадский форвард стал автором одной из шайб своей команды.

«Этот момент был крайне важным, ключевым. Когда вы сравниваете счёт, а после этого соперник сразу забивает, то это забирает у вас кучу энергии. Особенно при такой поддержке зала. А потом мы забили ещё раз», — цитирует Нила официальный сайт НХЛ.

Гол Нила также можно посмотреть на официальном сайте лиги.