Третьяк: Василевский похож на меня — и характер у него такой же

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сравнил с собой голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Василевский похож на меня — и характер у него такой же. Потому что я первый вратарь, который стал «баттерфляй» играть. А он играет «full butterfly». То есть практически полный «баттерфляй». Он высокий, манера хорошая, характер хороший. То, что у него характер хороший, такой же, как у меня, — это точно. Он борется за каждую шайбу и в этом похож на меня», — цитирует Третьяка официальный сайт НХЛ.