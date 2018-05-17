Жамнов: финал Квебека-2008 никак не обсуждался — сегодня другой матч

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Канады.

«Настроение нормальное, боевое. Смотрим оптимальные сочетания именно на этот матч с Канадой, которые нам могут принести положительный результат. Стартового вратаря объявим за два часа до матча. Дадонова пробуем с новыми партнёрами, повторюсь, ищем оптимальные сочетания. Что касается самочувствия, то все, кроме Мамина, готовы.

Финал Квебека 10-летней давности в команде никак не обсуждался и не вспоминался. У нас сегодня другой матч, мы настраиваемся только на эту игру», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.