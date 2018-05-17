Тренер России — о Канаде: есть задумки, кто будет играть против Макдэвида

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Канады.

«Конечно, выделяем Макдэвида у Канады. Смотрим, кто против него будет играть. Есть задумки.

Мы знаем, что во вратарской линии у канадцев есть проблемы. Но это не самое главное. Прежде всего нам надо сконцентрироваться на своей игре. Знаем, что они блестяще играют меньшинство. Будем стараться сыграть как можно лучше в большинстве. Потому что каждый гол в этом матче будет важен. По поводу игровой дисциплины со всеми переговорили. Надеюсь, сегодня будет без ошибок», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.