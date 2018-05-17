Бывший защитник «Югры» Ондржей Витасек стал игроком «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один сезон.

В минувшем сезоне 27-летний хоккеист забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах регулярного сезона при показателе полезности «0» и 34 штрафных минутах. Обе шайбы чешский защитник забросил при игре в равных составах, в среднем за матч он проводил на льду 17 минут 18 секунд.

Ранее оборону китайского клуба пополнил другой чешский защитник Томаш Кундратек.