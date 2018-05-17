Бывший защитник «Югры» Ондржей Витасек стал игроком «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один сезон.
В минувшем сезоне 27-летний хоккеист забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах регулярного сезона при показателе полезности «0» и 34 штрафных минутах. Обе шайбы чешский защитник забросил при игре в равных составах, в среднем за матч он проводил на льду 17 минут 18 секунд.
Ранее оборону китайского клуба пополнил другой чешский защитник Томаш Кундратек.
Бывший защитник «Торпедо» Томаш Кундратек стал игроком «Куньлунь Ред Стар»