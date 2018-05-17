Гончаров: переход в «Спартак» был самым правильным вариантом из имевшихся

Защитник «Спартака» Максим Гончаров прокомментировал заключение контракта с московским клубом.

«По окончании сезона мы с родителями обсуждали варианты продолжения моей карьеры. Как только клуб вышел на меня с контрактным предложением, изучили состав команды, который собирается в предстоящем сезоне, и решили, что переход в «Спартак» будет самым правильным из имеющихся вариантов.

Приятно вернуться в Москву? Да, всегда приятно играть дома — родители и друзья смогут чаще приходить на матчи, поддерживать меня, находясь на трибуне. Знаком со многими ребятами — с кем-то играли в одной команде, с кем-то часто пересекались по ходу чемпионата: Евгений Кулик, Никита Беспалов, Каспарс Даугавиньш.

Состав «Спартака»? Анализировал, но считаю, что нам лучше доказывать и оправдывать надежды болельщиков не словами, а делом», — цитирует Гончарова пресс-служба клуба.