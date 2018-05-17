Коваленко: Россия имеет право на осечку после исторической победы на Олимпиаде

Президент Профсоюза КХЛ Андрей Коваленко поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Канады.

«Подозреваю, что это будет один из самых напряжённых матчей всего российского хоккейного сезона. Очень многое решит настрой нашей команды — канадцев в плей-офф мы проходим именно на характере. Этот настрой зависит и от работы тренеров. Какой из тренерских штабов найдёт правильные ниточки, нажмёт на нужные кнопки, предложит оппоненту какие-то сюрпризы, тот и победит.

Много лет играл в НХЛ, прекрасно знаю, как североамериканские игроки умеют собираться именно на плей-офф. Не раз становился свидетелем того, как люди, которые в «регулярке» вообще ничем не выделяются, в плей-офф реально становятся звёздами. Поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать Канаду именно в матчах навылет. Не сомневаюсь ни секунды, что по сравнению с «гладким» турниром каждый из канадцев добавит в скорости, физике, мотивации. Нас ждёт большое хоккейное сражение.

Может быть, в психологическом плане нам будет не очень тяжело. За спиной у сборной России историческая победа на Олимпиаде, в такой ситуации где-то наша молодая команда, возможно, имеет право на осечку. Хотя во времена СССР золото Игр и чемпионата мира, завоёванные за один сезон, воспринималось как дежурное событие.

Думаю, в хоккее Канада за эти 20 лет сделала большой шаг вперёд. Теперь «Кленовые листья» намного быстрее, техничнее, умнее. С другой стороны, в плане силовой борьбы, агрессии, жёсткости они какие-то свои козыри, похоже, растеряли», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.