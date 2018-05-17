Игорь Никитин не возглавит «Авангард» и останется в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин продолжит работу с московским клубом. Как стало известно «Чемпионату», финалисты минувшего розыгрыша Кубка Гагарина решили не искать замены тренеру сборной России.

Таким образом, Никитин не возглавит «Авангард», который рассматривал специалиста в качестве основного кандидата на должность главного тренера. Омский клуб до последнего момента ждал разрешения ситуации в ЦСКА.

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Никитина проиграл в финале Кубка Гагарина «Ак Барсу» (1-4).