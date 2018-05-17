Ньюджент-Хопкинс: в матче с Россией будут очень важны первые минуты

Нападающий сборной Канады Райан Ньюджент-Хопкинс поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года со сборной России. Начало матча — в 17:15 по московскому времени.

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«Матчи с русскими всегда очень сложны, и этот не будет исключением. Очень важно хорошо провести первые минуты. На таких турнирах старты вообще имеют особое значение, мы это видим и на нынешнем чемпионате мира. Когда мы начинаем хорошо, то получаем энергетический импульс и удачно действуем все 60 минут», — передаёт слова Ньюджент-Хопкинса TSN.