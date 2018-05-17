Василевский: я не резервный вратарь — надо давать результат

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, как он справляется с давлением в плей-офф НХЛ.

«Во время матчей — никаких отвлечений, полноценная концентрация. Но дома я пытаюсь не думать ни о хороших, ни о плохих вещах, произошедших на льду, а просто наслаждаться семьёй. С каждым днём я всё больше понимаю, как трудна эта работа. Что-то хорошее приходится находить даже в самые чёрные дни. И в этом очень помогает семья.

Опыт игры в финале конференции c «Питтсбургом»? Это был огромный опыт. Но сейчас всё немного по-другому, так как я чувствую больше давления и ответственности. Я не резервный вратарь — надо давать результат», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.