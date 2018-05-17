Уилер — о поражении «Виннипега»: хоккей — одна из самых несовершенных игр

Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер поделился впечатлениями от поражения в третьем матче серии с «Вегас Голден Найтс» (2:4, 1-2 в серии).



«Вообще, мы неплохо атаковали. Во втором периоде нанесли 16 бросков, в третьем — тоже 16. У нас было шансов восемь, отличные голевые моменты. Но видите, этого не хватило. Вратарь у „Вегаса“ сыграл замечательно. Флёри — отличный вратарь, делает невероятные сейвы. А когда ты забиваешь только два гола, весьма тяжело вытащить такой матч в плей-офф, особенно на выезде.



А вообще хоккей — одна из самых несовершенных игр на свете. Потому что у вас есть шайба с непредсказуемыми отскоками. „Вегас“ не показывает идеального хоккея. При этом играет отлично, потому что это очень хорошая команда. И это жёсткая ситуация, когда ты уступаешь в две шайбы на выезде и должен спасти матч. Но это и бремя ответственности — мы понимаем, что должны лучше начинать игры», — цитирует Уилера официальный сайт НХЛ.